4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Экспериментальный трактор на гусеничном ходу работает на полях Шумилинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

"Кировец К-744" Петербургского тракторного завода на широких резиновых гусеницах задействован на пахоте низинных полей в ОАО "Ловжанское", входящем в интеграционную структуру Витебского мясокомбината. Ежедневно он проходит около 30-40 га трудных земель. "Это достаточно хороший результат, так как обычный колесный трактор там бы просто не проехал в нынешних условиях", - пояснили специалисты.

Машина предоставлена российским предприятием бесплатно на весь сезон полевых работ. По его окончании руководством хозяйства и облсельхозпрода будут проанализированы результаты и целесообразность приобретения целой линейки гусеничной техники для области. "Ежегодно посевная кампания начинается в нашем регионе позже, чем в целом по стране из-за погодных условий. По этой же причине часто тормозится уборка урожая. Если гусеничная техника хорошо себя зарекомендует, то ее использование поможет нивелировать нынешние рамки посевной и уборочной в Витебской области", - отметили в облсельхозпроде.

В комитете уточнили, что в Беларуси в настоящее время гусеничные тракторы с мощностью двигателя выше 428 л.с. для сельского хозяйства не выпускаются.

На 4 мая в регионе посеяно 146 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых при плане 210 тыс. га. Темпы посевной значительно превышают прошлогодние, благодаря значительному парку необходимой техники, приобретенной в лизинг в 2017 году. Наиболее активно работы продвигаются в Дубровенском, Докшицком, Оршанском и Глубокском районах, где завершить сев ранних зерновых и зернобобовых планируется в ближайшие дни. Недостаточные темпы набрали пока Браславский, Россонский и Сенненский районы. Вместе с тем каждый регион области имеет резервы для усиления работ, добавили в облсельхозпроде.-0-