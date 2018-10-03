Экспертизы электробытовой техники начали проводить в управлении ГКСЭ по Брестской области

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области начали проводить экспертизы электробытовой техники, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ведомства Татьяна Коток.

Брестские эксперты теперь будут определять наличие неисправностей, дефектов (производственных или эксплуатационных), переделок и других изменений, которые влияют на работу электромеханических и электротехнических устройств бытового назначения.

"Необходимость освоения этого направления обусловлена результатами проведенного анализа потребностей судов и граждан в исследовании кухонных машин, пылесосов, утюгов, чайников, кофеварок и других электроприборов. В областном управлении подготовлены специалисты, имеется необходимое оборудование для выполнения подобных экспертиз", - отметила Татьяна Коток. В ближайшее время ожидается поставка новых тестовых приборов. Это поможет специалистам получать более детальную информацию о технических характеристиках электрооборудования.

"По результатам исследований оформляется заключение эксперта с приложением иллюстративного материала. Эти документы граждане могут использовать в суде при рассмотрении дел, связанных с реализацией некачественной бытовой техники", - пояснила официальный представитель областного управления ГКСЭ.

В текущем году брестчане также начали проводить лингвистические экспертизы. Всего же в управлении Государственного комитета судебных экспертиз выполняется 30 видов исследований. В январе-сентябре проведено 2980 экспертиз. Наиболее востребованными являются исследования идентификационных обозначений транспортных средств и генетическая экспертиза.-0-