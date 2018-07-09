9 июля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Эксплуатация аттракционов "Колобок" приостановлена из-за инцидента в минском парке Челюскинцев, сообщил начальник Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Сергей Саланович на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия, которое случилось 28 июня. Во время работы аттракциона 2010 года выпуска разрушился ведущий вал крепления опорного колеса между ступицей и опорой кабины. В результате кабина, где находились два человека, коснулась поверхности земли. К счастью, никто не пострадал.

Госпромнадзор принял решение приостановить работу не только этого аттракциона, но и аналогичных по всей республике.

Аттракцион "Колобок" состоит из 8 кабинок, каждая из которых вращается вокруг своей оси. Движение по часовой и против часовой стрелки обеспечивают специальные рукоятки, расположенные внутри кабины. Чтобы кабинка могла вращаться, она должна быть подвешена над землей. Общая платформа опирается на приводные колеса, присоединенные к раме валом, который через ступицу крепится к колесу.-0-