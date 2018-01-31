Электробусы в Минске будут задействованы на пр. Победителей

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые электробусы, которые планируется закупить в Минске к II Европейским играм, будут задействованы на маршрутах, проходящих по пр. Победителей, сообщил сегодня журналистам директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.
Для транспортного обслуживания минчан предполагается приобрести 300 автобусов (МАЗ 107-й, 203-й и 215-й моделей) и 60 электробусов, в том числе большой вместимости.
Валерий Шкуратов добавил, что в городе последние несколько лет практически не обновлялась техника, многие автобусы и троллейбусы выработали свой ресурс и требуют замены.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4514 BYN
|2.462 BYN
|2.465 BYN
|USD
|1.9839 BYN
|1.98 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5251 BYN
|3.515 BYN
|3.528 BYN