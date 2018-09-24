Электроснабжение обесточенных из-за ветра населенных пунктов Брестской области восстановлено

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за сильного ветра, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со СМИ РУП "Брестэнерго" Олеся Литвинюк.
Циклон пересек границу Брестской области ночью, дождь сопровождался порывами сильного ветра. Энергетикам поступили сообщения об отключениях электроэнергии в 25 населенных пунктах. В основном перебои наблюдались в Березовском, Кобринском и Пинском районах. К 14.00 электроснабжение пострадавших деревень полностью восстановлено.
"Сильный ветер все еще сохраняется в регионе. В случае внештатных ситуаций энергетики готовы оперативно устранить неполадки", - отметила Олеся Литвинюк.
В Брестской области ветер валил и деревья. Работники МЧС и других спецорганизаций около 20 раз за сутки выезжали на ликвидацию последствий. Повреждены два автомобиля, одно хозяйственное строение. Пострадавших нет.-0-
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