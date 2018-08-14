14 августа, Бреста /Корр. БЕЛТА/. Энергоэффективный многоэтажный дом построят в Бресте в текущем году, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор завода крупнопанельного домостроения КУП "Брестжилстрой" Эдуард Конончук.

Дом нового поколения будет возведен в заречной части города на улице Колесника. Специалисты института НИПТИС им. С.С. Атаева уже завершают разработку проекта. Планируется, что в сентябре строители приступят к возведению объекта. Это будет рассчитанный на 36 квартир четырехэтажный дом с лифтом. Ожидается, что до конца года он будет введен в строй.

Брестчане возведут жилье повышенной комфортности. "Что касается энергоэффективности, сейчас мы строим здания класса В, этот дом - А+. Обычные наружные стены брестской серии выпускаются толщиной 350 мм с утеплителем пенополистиролом. Там будут 390 мм с использованием в качестве утеплителя минеральной ваты, что позволит повысить показатели теплосохранности в 1,5-2 раза", - подчеркнул Эдуард Конончук.

Директор завода КПД добавил, что конструкции фасада сойдут с конвейера уже с нанесенной текстурой. Также внутри дома установят систему поквартирной рекуперации, которая включает кондиционирование и очистку воздуха.

"Это в первую очередь экспортный вариант. Если будет спрос (этот проект более дорогостоящий, чем жилье, которое мы возводим в данный момент), готовы продолжать строить такие дома в Бресте и других городах Беларуси", - сказал Эдуард Конончук.

Брестчане имеют договоренности на строительство энергоэффективных многоэтажек в Вильнюсе.-0-