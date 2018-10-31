Эстафету поколений передали ветераны комсомольского движения активистам БРСМ в Гомеле

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Встреча поколений, посвященная 100-летию ВЛКСМ, прошла в Гомельском государственном областном лицее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

"Столетие комсомола, которое отмечается в эти дни на государственном уровне, не просто мероприятие, это дата, которая золотыми буквами записана в историю нашего государства. Это была искренняя волна патриотического молодежного движения", - сказал начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин. Он подчеркнул, что молодежь 1970-1980-х годов творила историю, помогала развивать города и страну в целом. Комсомол стал школой жизни для сотен тысяч советских парней и девушек.

Эстафету поколений на встрече передавали работники системы образования области, ветераны комсомольского движения - секретари, заведующие отделами райкомов, горкомов, обкомов, ЦК комсомола, делегаты комсомольских съездов. Принимали их наставления активисты БРСМ - учащиеся областного лицея.

Ветераны молодежного движения поделились воспоминаниями о своем комсомольском прошлом, а также отметили, что верят в нынешнюю молодежь, состоящую в рядах БРСМ, в то, что она продолжит их традиции и внесет свой вклад в развитие страны.

Отражением основных вех 100-летней истории ВЛКСМ стала выставка "Юность комсомольская моя", с которой познакомились представители разных поколений. Экспозиция включила около 100 экспонатов - это значки, фотографии, вырезки из газет, удостоверения, каски бойцов стройотрядов.

Организаторы мероприятия - главное управление образования Гомельского облисполкома, областной институт развития образования, Гомельский государственный областной лицей.-0-