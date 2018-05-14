14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль бега пройдет 19 мая в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Фестиваль бега и активного образа жизни "Семейный Бегопарк" состоится в Лошицком парке с 10.00 до 15.00. Центральным событием станет благотворительный легкоатлетический пробег "Крылья Ангелов". Участникам предложат разные дистанции: 10 км, 5 км и 600 м (для детей и начинающих бегунов).

Организаторы - команда "Крылья Ангелов" - поддерживают участие в спорте всех членов семьи, стараются вовлекать в активную жизнь детей, в том числе с инвалидностью. Выбрав для своего мероприятия фестивальный формат, они постарались сделать его интересным для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Участникам и зрителям будут предложены десять спортивно-развлекательных зон с мастер-классами и всевозможными конкурсами. Пришедших в парк ожидают двухчасовая концертная программа с популярными радиоведущими и благотворительная лотерея.

Подготовлены призы и подарки от спонсоров и партнеров мероприятия. В частности, генеральный спонсор ОАО "АСБ Беларусбанк" наградит ценными подарками победителей благотворительного пробега. ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков" обеспечит участников водой и напитками. Награды в спортивных и туристических конкурсах, а также лоты благотворительной лотереи помогли укомплектовать УП "Здоровый продукт", аквапарк "Фристайл", парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" и др.

Все пробеги команды "Крылья Ангелов" являются благотворительными, а значит, имеют не только спортивные и развлекательные цели. Участникам предлагают собрать средства на специальное спортивное оборудование для детей с инвалидностью. В спортивной жизни команды принимают участие десятки минских семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью. Занятия спортом укрепили их здоровье, подарили веру в свои силы и возможность вести активный образ жизни. Дети и родители, прежде даже не мечтавшие о спорте, могут участвовать в самых зрелищных и массовых забегах в Беларуси, в том числе Минском полумарафоне, "Забеге настоящих мужчин", "Красивом забеге".-0-