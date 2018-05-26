Фестиваль христианских культур "Траецкi фэст" пройдет в Минске 27 мая

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль христианских культур "Траецкi фэст 2018" пройдет в Минске 27 мая при храме святителя Николая Японского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Мероприятие проводится ежегодно. Гостей ожидает большой концерт любительских и профессиональных творческих коллективов для детей и взрослых, мастер-классы по уходу за "домашним огородиком", сортировке мусора, плетению веночков, заплетанию кос, гончарному мастерству. Перед зрителями выступят детский музыкально- хореографический проект "Шоколадная фабрика", студия "Варгин", ансамбль храма Воскресения Христова, хор Прихода храма св. Николая Японского, фолк-группа "Беларускі гасцінец", ансамбль народной песни "Лилея", армянский танцевальный ансамбль "Эребуни", студия "Музыкальный кубик", индивидуальные исполнители.

Минчанам предложат пройтись с экскурсией по экотропе, будет работать экологический кинотеатр для детей и взрослых, эковыставка. Минское отделение объединения "Аховы птушак Бацькаўшчыны" расскажет о наблюдении за птицами. Участники фестиваля смогут посоревноваться в перетягивании каната. Состоятся акции "Зеленые университеты" и "Новая жизнь в обмен на крышечку" (собравшему самое большое количество крышек вручат подарок).

Откроется полевая кухня, где можно отведать вкусный сырный суп, ароматную уху, шашлык, солдатскую кашу с тушенкой, домашнюю выпечку и узбекский плов.

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Фрунзенского района, Центра экологических решений, общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", Центра экологического воспитания и развития.-0-