Фестиваль-конкурс военной песни дополнит мероприятия проекта "Цветы Великой Победы" в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской патриотический фестиваль-конкурс военной песни Минской городской организации БРСМ "Цветы Великой Победы" состоится 8 мая в Драматическом театре Белорусской Армии, сообщили БЕЛТА в горкоме БРСМ.
Фестиваль-конкурс - это новая инициатива городской организации, она является частью одноименного республиканского проекта. "Конечно, почетными гостями мероприятия станут ветераны. Их, а также других гостей перед мероприятием ждут тематические площадки: "Танец памяти", "Песни военных лет", "Привал", "Полевая почта: спасибо за победу!", а также "Партизанский лагерь". Элементы реконструкции, инсценировки, фотографии военных лет, тематические фотозоны, танцы под баян и многое другое - душевная атмосфера гарантирована", - отметили организаторы.
Свои таланты на фестивале-конкурсе продемонстрируют около 20 студентов и представителей работающей молодежи. Они сразятся в музыкальной битве, сопроводив творческие номера театрализованными элементами.
Компетентное жюри оценит вокальные данные, актерское мастерство, умение держаться на сцене, тематику выступления и настроение подачи композиций. А лучшие номера будут включены в программы мероприятий республиканского проекта "Цветы Великой Победы".-0-
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