Фестиваль цветов проведут в Бресте 29 июля

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль цветов "Краски Бреста" пройдет в областном центре 29 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко.

Фестиваль разделен на два этапа. Первый предусматривает конкурс среди предприятий, учреждений и организаций Ленинского и Московского районов Бреста, которые уже сейчас высаживают на своей территории клумбы, устанавливают инсталляции. Вторая часть состоится непосредственно 29 июля, когда Брест будет отмечать праздник города. На аллеях парка культуры и отдыха разместятся цветочные композиции различных форм и цветов. Зрители смогут полюбоваться букетами, скульптурами из живых цветов с использованием других природных и искусственных материалов. Кроме того, на выставке-продаже желающим представится возможность приобрети цветы, рассаду, семена.

Участники презентуют свои работы, автора лучшей из них поощрят призом председателя горисполкома. "Благодаря фестивалю Брест станет еще более красочным. В этом году ожидаем больше участников, - отметила Светлана Семашко. - Предлагаем брестчанам активнее включиться в конкурс. Приглашаем предприятия, организации, частных лиц".

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится на сцене Театра эстрады. Там же запланирован праздничный концерт. Одним из его участников станет городской духовой оркестр под управлением маэстро Валерия Коваля. Коллектив представит программу под названием "Все цветы". Гости фестиваля услышат популярные песни о цветах на русском и белорусском языках.

Параллельно организаторы уже работают над программой фестиваля цветов, который состоится в 2019 году. "Сейчас каждый конкурсант развивает тему, которая ему близка. Думаю, в следующем году фестиваль будет тематическим, посвятим его тысячелетию Бреста", - добавила начальник отдела культуры.-0