27 апреля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Фестиваль уличного творчества "Перекресток" стартует в Пинске в Год малой родины, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского горисполкома Валентина Кулак.

"В Год малой родины мы планируем реализовать новый проект "Пинская пешеходка". Это будет в том числе фестиваль уличного творчества "Перекресток". Недавно в историческом центре города была проведена реконструкция улицы Ленина. Мы хотим, чтобы она была не только пешеходной, но и культурной. Будет определено несколько площадок - танцевальная, музыкальная, литературная, ремесленническая, на которых профессионалы и любители различных жанров и видов искусств смогут себя творчески реализовать. Мероприятия будут проводиться по выходным, а при наличии желающих - и в будние дни", - рассказала Валентина Кулак.

Первые выступления на "Пинской пешеходке" состоятся 9 Мая. Уже начали поступать заявки от желающих принять участие в проекте. Одновременно объявлен конкурс на лучший логотип фестиваля уличного творчества.

По словам начальника отдела, новый творческий проект дополнит план мероприятий 2019 года, в течение которого Пинск будет носить звание культурной столицы Беларуси. "У нас за последние пять лет сформировались добрых два десятка новых мероприятий, которые полюбились не только пинчанам, но и гостям города. С получением звания культурной столицы Беларуси мы будем думать и о других новых проектах. Будем составлять план мероприятий на 2019 год. Но упор хотим сделать на двух уникальных - празднике творчества "Зори над Пиной", который мы возродили в прошлом году, и фестивале лютневой и старинной музыки "Старажытныя узоры". Это то, чего нет в других городах, и мы бы хотели придать им более значимый статус", - отметила Валентина Кулак.

Получение статуса культурной столицы республики она назвала значимым событием в жизни города. За это звание Пинск боролся не один год. "Для города это очередная победа. Пинск уникальный по своему историческому прошлому, культурной составляющей. Город имеет высокие государственные награды: Почетное государственное знамя Республики Беларусь, вымпел "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны", звание "Город, дружественный детям". Это очередное, пусть и переходящее, громкое звание", - сказала Валентина Кулак.-0-