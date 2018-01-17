17 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Физкультурно-оздоровительный центр предприятия "Витебскэнерго" открылся после реконструкции сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Шерстнев, генеральный директор РУП "Витебскэнерго" Михаил Лузин и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев

Николай Шерстнев

В бассейне

В торжественной церемонии принял участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Общаясь с журналистами, руководитель области отметил, что забота о людях - важная составляющая работы не только властей, но и нанимателей. "Предприятия и организации должны развивать социальную сферу, создавать условия для оздоровления и комфортной жизни своих сотрудников и горожан", - подчеркнул губернатор.

В физкультурно-оздоровительном центре

Николай Шерстнев обратил внимание, что предприятия "Витебскэнерго" и "Витебскоблгаз" (подчиненные одному министерству и расположенные рядом) являются лидерами региона в производственной деятельности, поддерживают и развивают спорт и культуру.

Обновленное здание ФОЦ расположено в непосредственной близости от центра города, что делает его востребованным не только среди энергетиков, но и у работников предприятий и организаций, в том числе сотрудников облисполкома. "С того момента, как начали проводить спартакиады госаппарата, мы активно тренируемся. Выезжаем в разные залы, но сейчас будем заниматься здесь. Это, конечно, удобнее, - сказал губернатор. - Получился современный комплекс, оснащенный хорошим оборудованием. Есть бассейн, залы для волейбола, тенниса, фитнеса, тренажерный зал. Здесь и мужчины, и женщины могут найти для себя занятия".

Николай Шерстнев подчеркнул, что модернизированный центр стал первым спортивным объектом, открытым в области в новом году. "Их еще будет немало. Один из самых крупных - вторая очередь культурно-оздоровительного центра в Лиозно. Введем в эксплуатацию бассейн и спортзалы. А в целом работа по развитию спортивно-оздоровительной инфраструктуры будет продолжена в каждом районе", - сказал руководитель области.

Генеральный директор РУП "Витебскэнерго" Михаил Лузин отметил, что работа в энергосистеме зачастую сопряжена с вредными условиями труда. "Около 60% наших работников трудятся во вредных условиях, и мы должны дать им возможность для оздоровления. Наш центр за более чем 20 лет уже и физически, и морально устарел, и мы решили провести модернизацию. Сначала планировали вести обновление поэтапно, но потом пришли к выводу, что надо все делать сразу, чтобы и наши работники, и все желающие жители города смогли как можно скорее вернуться в наши спортзалы", - рассказал руководитель. В модернизацию ФОЦ вложены собственные средства предприятия.

Для гостей провели экскурсию по ФОЦ. Сегодня здесь состоялись и первые соревнования - товарищеский матч по волейболу между командами "Витебскэнерго" и "Витебскоблгаз" (первую подачу мяча в этой игре сделал Николай Шерстнев).

Физкультурно-оздоровительный центр предприятия "Витебскэнерго" начал свою работу более 20 лет назад, к масштабной реконструкции приступили в 2017 году. В день здесь может заниматься 210 человек. Спектр услуг достаточно широк - плавание, фитнес, игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, большой теннис и мини-футбол), занятия на тренажерах. В центре будут проводиться тренировки для детей и подростков. Есть условия для проведения соревнований, турниров, культурно-массовых мероприятий.-0-

Обновленный физкультурно-оздоровительный центр РУП "Витебскэнерго"

Фото Александра Хитрова.