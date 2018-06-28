ФОК "Уручье" в Минске планируется открыть к началу учебного года

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершилась реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса "Уручье", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор государственного учреждения "Первомайский физкультурно-оздоровительный центр" Виктор Ивановский.

Спортивный объект, не работавший около восьми лет, откроется для посетителей к началу учебного года. "После завершения строительства наша задача - быстрее набрать штат и подготовить к эксплуатации. Рассчитываем в течение июля эти работы выполнить. Потребность в таких объектах в районе высокая", - сказал Виктор Ивановский.

Комплекс включает 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками и детский бассейн, мини-футбольное поле размером 20х40 м, тренажерный зал с современным оборудованием на 200 кв.м и зал фитнеса на 100 кв.м. В непосредственной близости от здания оборудована автомобильная парковка.

Планируется, что ФОК будет работать без выходных с 7.00 до 23.00. С 9.00 до 16.00 здесь будут бесплатно обучать плаванию школьников Первомайского района. Также предусмотрены занятия по аквааэробике, пилатесу, единоборствам, бальным танцам, настольному теннису. Пропускная способность комплекса - в пределах 700 человек в день. -0-