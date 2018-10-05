Форум "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Могилеве

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Молодежный форум Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Могилеве 9-10 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Мероприятие объединит более 50 представителей молодежных и детских общественных объединений Беларуси и России, молодежных парламентов, в том числе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, союзов молодых адвокатов и предпринимателей. Нашу страну на форуме представят лидеры БРСМ и победители республиканских конкурсов молодежной организации, представители ФПБ, Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, Лиги добровольного труда молодежи, Общественного республиканского студенческого совета при министре образования. Российскую Федерацию - Российский союз молодежи, Национальный совет молодежных и детских объединений, Российская ассоциация девочек-скаутов, Российский союз сельской молодежи и др.", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, в первый день работы форума его участники возложат цветы к мемориальному комплексу "Буйничское поле". Затем запланирована экскурсионная программа по культурно-историческим местам Могилева и неформальная встреча "Магілёўшчына вітае сяброў" - нетворкинг, тимбилдинг, ярмарка контактов". Встреча молодежи двух стран с министром образования Игорем Карпенко пройдет 10 октября.

Важной составляющей программы второго дня форума также станет посещение крупных предприятий Могилевской области. "Предприятия не только поделятся успешным опытом работы, но и расскажут об участии в жизни региона, в благоустройстве его территорий. Кроме того, на базе ОАО "Бабушкина крынка" будет организована работа секции "Молодежный парламентаризм - форма гражданского общества", а на базе СПК "Колхоз Родина" пройдет вторая секция - "Участие молодежи в развитии современной инфраструктуры и создание общественных пространств". Вместе с парламентариями, известными политиками обсудим вопросы, которые сегодня волнуют нашу молодежь, и то, что уже сделано в сфере молодежной политики", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Молодежный форум проходит в рамках официальной программы V Форума регионов Беларуси и России. "Молодежный форум станет площадкой для обсуждения и заключения двусторонних межрегиональных соглашений о сотрудничестве между молодежными и детскими общественными объединениями Беларуси и России. В частности, соглашение о сотрудничестве подпишут Минская областная организация БРСМ и Брянская региональная организация Российского союза молодежи, Гродненская областная организация БРСМ и Псковская областная организация РСМ", - подчеркнул Олег Дикун.

Во время подведения итогов форума будет принята резолюции, затем состоится брифинг для средств массовой информации Союзного государства, организованный Национальным пресс-центром Беларуси.

Организаторами молодежного форума выступают БРСМ и Министерство образования при поддержке Совета Республики Национального собрания Беларуси.-0-