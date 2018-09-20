Форум молодежи Брянской и Могилевской областей пройдет в Могилеве

20 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Форум молодежи Брянской и Могилевской областей пройдет 21 сентября в Могилеве во время Недели интеграции и сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы облисполкома.

В мероприятии примут участие представители органов государственного управления и самоуправления, молодежных общественных организаций Беларуси и России.

Стартом форума станет презентация созданных в регионах условий для самореализации молодежи. Затем работа продолжится в секциях: "Единое историко-культурное наследие как жизненный ориентир для молодежи", "Молодежные волонтерские проекты: шаг в будущее", "Образование. Молодежное предпринимательство. Профессии будущего".

Молодежь также примет участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Буйничское поле", после чего объединится в работе секции "Победа, добытая единством" в профессиональном агролесотехническом колледже имени К.П.Орловского. Ребят ждет посещение музейной комнаты имени К.Симонова, реконструкции форсирования Днепра в июне 1944 года, знакомство с экспозицией, посвященной освобождению Могилева и выставкой о поисковой деятельности в Могилевской области по установлению судеб, увековечению памяти павших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества.

Запланировано подписание договора о сотрудничестве между молодежными общественными организациями Могилевской и Брянской областей.-0-