ФОТОФАКТ: Августовский канал с высоты птичьего полета

Мобильная версия
Рус
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Погода
Курсы
Гороскоп
ТВ-гид
Фотохроника
ПРОЕКТЫ
7 дней
Экономика Беларуси
Беларуская Думка
Атомная энергетика
Плакаты БелТА
Репортажи
Видео
Парад в День Независимости-2018
Минск и минчане
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
22 июля 2018, Вс
+23°C
EUR
2.3272
USD
1.9984
RUB
3.1481
Год малой родины
Вступительная кампания-2018
Меню
Президент
Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Трудовые пенсии в Беларуси с 1 августа увеличатся в среднем на 10%
Олег Шандарович назначен начальником УСК по Гродненской области
Лукашенко: в поставку "санкционки" вовлечены крупные российские фирмы и дельцы с "тяжелыми погонами"
Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет - Лукашенко
Политика
Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Минск примет в октябре конференцию ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху
Беларусь и Пакистан планируют обменяться визитами на уровне руководства МИД
Совет Республики готов рассмотреть любые предложения по стимулированию деловой активности
Экономика
Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
МАРТ: госрегулирование цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок производителей из ЕАЭС
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Финансовая милиция за полгода помогла вернуть в бюджет Br46,1 млн
Общество
БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год
ОСВОДу выделят Br200 тыс. для закупки четырех аэролодок
Правила профессиональной этики регистратора недвижимости утверждены в Беларуси
МЧС Беларуси способно решать любые возникающие задачи - Ващенко
В Беларуси купание ограничено в 38 зонах отдыха, запрещено в трех
Регионы
Около трети месячной нормы осадков выпало в Брагине и Василевичах
ФОТОРЕПОРТАЖ: Полноконтактный конный турнир прошел на фестивале "Наш Грюнвальд"
ФОТОФАКТ: Августовский канал с высоты птичьего полета
Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области
В Брестской области завершается уборка озимого рапса
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Николаевом белорусов
В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан
В Витебске нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ и врезался в светофор
Нетрезвого водителя маршрутки задержали под Скиделем
Десятикилометровая пробка образовалась на М1 в Дзержинском районе из-за ДТП
Технологии
Разработана технология мгновенной зарядки IPhone
Канадские ученые создали плащ-невидимку
В Израиле продемонстрировали робота-камикадзе
Российские ученые создали источник инфракрасного излучения для работы в открытом космосе
В США легализовали чертежи для 3D-печати оружия
В мире
Сингапур пережил самую крупную за всю историю кибератаку
В Китае из-за тайфуна "Ампил" эвакуировали почти 400 тыс. человек
На западе Ирана из-за землетрясения пострадали 20 человек
В Лос-Анджелесе мужчина держал в заложниках в магазине несколько десятков человек
В Ростове умер следователь, поймавший маньяка Чикатило
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме
Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля
РЕПОРТАЖ: "Наш Грюнвальд" - ожившая легенда
Могилевский драмтеатр намерен присоединиться к "Шелковому пути"
Трехмерная панорама "Оборона Брестской крепости" появится в Музее Победы в Москве
Спорт
Рыженков: баскетбольный ЧМ среди девушек - первый шаг Минска к проведению более крупных турниров
Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь"
Белорусские баскетболистки победно начали юниорский ЧМ в Минске
Китайские баскетболистки победили в стартовом матче ЧМ среди девушек в Минске
Минспорт, АБФФ и клубы будут развивать сотрудничество в повышении результатов белорусского футбола
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
На Одесском международном кинофестивале представили инновации в мировой киноиндустрии
Компания Burberry сожгла товары на 36 млн евро
Поклоннице Селены Гомес грозит 9 лет тюрьмы
В Италии готовятся собрать урожай с первого в мире подводного огорода
Тесты
Репортажи
Темы
Искать везде
Искать везде
Фото
Видео
Инфографика
За весь период
За весь период
За день
За неделю
За месяц
За год
Главное
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Президент
БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год
Общество
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС в Минске
Регионы
Рыженков: баскетбольный ЧМ среди девушек - первый шаг Минска к проведению более крупных турниров
Спорт
Лента новостей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Полноконтактный конный турнир прошел на фестивале "Наш Грюнвальд"
16:39
Регионы
В Китае из-за тайфуна "Ампил" эвакуировали почти 400 тыс. человек
16:15
В мире
ФОТОФАКТ: Августовский канал с высоты птичьего полета
16:07
Регионы
На западе Ирана из-за землетрясения пострадали 20 человек
15:50
В мире
Мининформ объявил конкурс среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании
15:41
Общество
В Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка: погиб пассажир
15:14
Происшествия
БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год
14:44
Общество
В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан
14:13
Происшествия
ОСВОДу выделят Br200 тыс. для закупки четырех аэролодок
14:07
Общество
Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области
13:29
Регионы
В Витебске нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ и врезался в светофор
13:24
Происшествия
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 23 июля
13:01
Общество
Минское "Динамо" сыграет с "Ислочью" в матче футбольного чемпионата Беларуси
12:29
Спорт
Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля
12:13
Культура
В Лос-Анджелесе мужчина держал в заложниках в магазине несколько десятков человек
11:43
В мире
Нетрезвого водителя маршрутки задержали под Скиделем
11:21
Происшествия
Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь"
11:04
Спорт
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Запуск БКА. Как это было
11:00
Общество
В Брестской области завершается уборка озимого рапса
10:42
Регионы
Около трети месячной нормы осадков выпало в Брагине и Василевичах
10:19
Регионы
Все новости
Темы
Уборочная кампания
Вступительная кампания-2018
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины
Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Улучшение условий ведения бизнеса
Все темы
ФОТОФАКТ: Августовский канал с высоты птичьего полета
Регионы
22.07.2018 | 16:07
f
vk
ok
t
g
m
Августовский канал с высоты птичьего полета.
Фото Леонида Щеглова
Четырехкамерный шлюз "Немново" – самый большой шлюз Августовского канала
Теги
Гродненская область
,
репортаж
Поделиться:
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
На фестиваль под Гродно съехались 400 уникальных автомобилей и мотоциклов
18:51
В Гродно встретили 40-тысячного безвизового туриста
13:58
Более половины месячной нормы осадков выпало за ночь в Гомеле
11:49
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 24-26 июля
20 июля, 17:47
Готовность сельхозтехники к уборке зерновых в Минской области составляет 97%
20 июля, 17:24
В Дрогичинском районе по требованию прокуратуры более 20 га вовлечены в сельхозоборот
20 июля, 16:58
Купание приостановлено в двух зонах отдыха в Щучинском районе
20 июля, 16:45
В Брестской области третий этап строительства соцжилья с техпомощью Китая начнут до конца года
20 июля, 16:38
Около 70 незаконных врезок в водопровод и канализацию ежегодно выявляется в Минске
20 июля, 16:37
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Тест. Что делать, если вы заблудились в лесу?
Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 23 июля
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Запуск БКА. Как это было
Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля
Лукашенко в российском опросе назвали самым эффективным из лидеров стран в отстаивании нацинтересов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме
В Лос-Анджелесе мужчина держал в заложниках в магазине несколько десятков человек
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Николаевом белорусов
Белорусские баскетболистки победно начали юниорский ЧМ в Минске
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
+22..+24°C
+19..+21°C
Подробнее погода на 6 дней
МЧС предупреждает
Новости компаний
Срок санации завода "Строммашина" в Могилеве продлен на 5 лет
Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном порядке
Крупский завод переработал первые 10 тыс. т использованных масел
Барановичский молочный комбинат отгрузил первую партию продукции в Китай
Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбумпром"
Шумилинское райпо признано банкротом
ОАО "Коминтерн" исключено из состава "Беллегпрома"
Брестский завод КПД начнет производство конструкций для индивидуального жилья
БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов в научно-технической сфере
Дрогичинский комбикормовый завод пройдет санацию до 2020 года
Курсы валют
Нацбанк
Лучшие курсы
Покупка
Продажа
EUR
2.3272 BYN
2.322 BYN
2.334 BYN
USD
1.9984 BYN
1.995 BYN
1.998 BYN
RUB
3.1481 BYN
3.13 BYN
3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка
Лучшие курсы
ТВ программа
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,80))+ ";"+Math.random();//--></script><!--/LiveInternet-->
Гороскоп
Ежемесячный гороскоп
Видео
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсудили на совещании у Президента
Все видео
Фотоновости
Грюнвальдскую битву реконструировали на фестивале в Дудутках
Все фото
Инфографика
Экспорт продукции АПК
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5% и достиг $2,071 млрд.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием
Политика
Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Минск примет в октябре конференцию ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху
Экономика
Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
МАРТ: госрегулирование цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок производителей из ЕАЭС
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Николаевом белорусов
В Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка: погиб пассажир
В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан
Общество
БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год
Мининформ объявил конкурс среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании
ОСВОДу выделят Br200 тыс. для закупки четырех аэролодок
Аналитика
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Все мнения
Мнения
Александр Мартинкевич
Рота информационных технологий будет востребована в Вооруженных Силах
Мнения
Сергей Рахманов
Взаимодействию Совета Республики с регионами необходимо придать новый импульс
Мнения
Игорь Бузовский
Белорусы не утеряли понимания социальной значимости книги
Мнения
Михаил Рабиковский
Беларуси по силам вернуть тяжелую атлетику на прежний уровень
Мнения
Анатолий Исаченко
Проведение Года туризма в Китае позволит увеличить взаимные туристические потоки
Все комментарии
Комментарии
Олег Ляшук
Госпогранкомитет о необходимых документах при путешествии с детьми
Комментарии
Альберт Дружинин
Страны СНГ укрепляют сотрудничество в борьбе с коррупцией
Комментарии
Триумф Франции и взлет Хорватии - специалисты о чемпионате мира по футболу
Комментарии
Сергей Боровский
В финале чемпионата мира хорваты сыграют сердцем
Комментарии
Мингорисполком и Минкульт ответили на острые вопросы по Военному кладбищу
Все интервью
Интервью
Андрей Ромашко
Белорусам предоставят скидки на отопление за расчеты по индивидуальным счетчикам тепла
Интервью
Галина Степуренко
Бесплатные и льготные площади для бизнеса в Минске - как это работает
Интервью
Вадим Богуш
Новый ректор БГУИР о развитии вуза
Интервью
Наталия Павлюченко
Белорусы стали больше интересоваться своими лицевыми счетами в ФСЗН
Интервью
Андрей Швед
В Беларуси унифицируют права и обязанности всех судебных экспертов
Колумнисты. Все
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Кому - история, кому - пиар
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Где родился, там и пригодился
Колумнисты
Ольга Костюкевич
Вы больны? Да!
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Болезнь или распущенность?
Колумнисты
Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Интервью
Андрей Ромашко
Белорусам предоставят скидки на отопление за расчеты по индивидуальным счетчикам тепла
Мнения
Александр Мартинкевич
Рота информационных технологий будет востребована в Вооруженных Силах
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Кому - история, кому - пиар
Интервью
Галина Степуренко
Бесплатные и льготные площади для бизнеса в Минске - как это работает
Мнения
Игорь Бузовский
Белорусы не утеряли понимания социальной значимости книги
Спорт
Рыженков: баскетбольный ЧМ среди девушек - первый шаг Минска к проведению более крупных турниров
Минское "Динамо" сыграет с "Ислочью" в матче футбольного чемпионата Беларуси
Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь"
Технологии
Разработана технология мгновенной зарядки IPhone
В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек
Белорусский офисный суперкомпьютер проходит испытания
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме
Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля
РЕПОРТАЖ: "Наш Грюнвальд" - ожившая легенда
В мире
Сингапур пережил самую крупную за всю историю кибератаку
В Китае из-за тайфуна "Ампил" эвакуировали почти 400 тыс. человек
На западе Ирана из-за землетрясения пострадали 20 человек
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
В багажнике иномарки обнаружили шедевр Малевича
Французские пожарные использовали вертолет для спасения мужчины от горного козла
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Брифинг
Круглый стол
Пресс-конференция
Все онлайн конференции
Онлайн-конференция
Павел Демешко,
Олег Барановский,
Святослав Бринкевич
20 июля
Возможности и потенциал развития ядерной медицины в Беларуси
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Онлайн-конференция
Вадим Гаркун,
Дмитрий Навой,
Сергей Сподабаев,
Сергей Зараник
25 июня
Ситуация на дорогах в Минске
Все брифинги
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Все круглые столы
Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
18 июля
Международный турнир FEI и чемпионат Беларуси по конному троеборью
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец
14 июня
Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Павел Демешко,
Олег Барановский,
Святослав Бринкевич
20 июля
Возможности и потенциал развития ядерной медицины в Беларуси
Пресс-конференция
18 июля
Международный турнир FEI и чемпионат Беларуси по конному троеборью
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия