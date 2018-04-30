ФОТОФАКТ: Деформированный путепровод в Лунинце

28 апреля в 14 часов 35 минут в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о крене автомобильного путепровода. Данное сооружение расположено на 363 километре автомобильной дороги М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин.
Установлено, что во время проведения ремонтных работ на путепроводе появилась трещина на одной из четырех железобетонных опор. Путепровод 2-х полосный, 70 метров в длину, 14 в ширину, расположен над двумя ветками железнодорожных путей.
Движение автомобильного транспорта по путепроводу приостановлено. Организован объезд по маршруту: д. Дятловичи – д. Боровцы – д. Вичин. Ориентировочное расстояние объезда 15 км. Правда указателя "Объезд" нигде не установлено, автомобилисты упираются в тупик, после чего ищут дорогу в Лунинец самостоятельно.
Железнодорожное сообщение на данном направлении также приостановлено. В результате крена путепровода приостановлено движение по нему автомобильного транспорта, а также железнодорожное сообщение.
Комиссией по ЧС при Лунинецком районном исполнительном комитете приняты решения по отключению высоковольтной линии электропередачи (110 кВ) на участках г. Лунинец – путепровод и путепровод – г. Ганцевичи, а также организации объезда аварийного участка.
Для обеспечения доставки пассажиров железнодорожного транспорта со станции Лунинец до станции Дятловичи задействована техника филиала "Автомобильный парк №10 г. Лунинца" ОАО "Брестоблавтотранс".
Фото Егора Павлющика
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