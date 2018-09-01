Для успехов в учебе важны инициатива педагога и упорство школьников - Носкевич

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич вручил подарочный сертификат на спортивный инвентарь и 15 комплектов формы для игровых видов спорта родной школе в Теребличах Брестской области, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

Иван Носкевич закончил это учреждение образования 31 год назад. Он пожелал школьникам успехов и достижений, реализации своих планов и задумок, а педагогам - терпения и инициативы при работе с детьми. Глава Следственного комитета отметил заслуги педагогического коллектива в качественной подготовке помещений школы к занятиям.

Традиционно в завершение праздника для первоклассников прозвучал первый звонок. После этого гости, родители и ученики отправились на первый урок в этом учебном году, посвященный Году малой родины. Его проводил учитель истории, который в свое время преподавал в классе у Ивана Носкевича. "Трудно сдержать эмоции, ведь ровно 41 год назад я сюда пришел таким же первоклассником с букетом цветов, правда, в старенькую деревянную школу, - сказал Иван Носкевич. - Сегодня дети начнут учебу в современной школе, с оборудованными и комфортными для обучения классами. Душа школы - ее учителя. И мне очень приятно, что сегодня первоклассников в новую жизнь повела дочь моей первой учительницы, а первый урок проводил мой школьный учитель Федор Михайлович Шпакевич - человек, который сделал все, чтобы я полюбил историю и выбрал путь правоохранителя. Вот такие приятные воспоминания".

Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа образован в 2009 году путем реорганизации базовой деревенской школы с момента введения в эксплуатацию нового здания, которое открывал Президент Беларуси. Само же школьное прошлое деревни Теребличи Столинского района берет свое начало в 1912 году, когда местный житель Язэп Шпакевич собирал у себя дома детей и обучал их грамоте. Именно по его инициативе в 1913 году была образована начальная школа. В 1935 году открылось новое деревянное здание, в котором и обучался будущий председатель Следственного комитета.-0-

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