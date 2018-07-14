ФОТОФАКТ: Мини-торнадо наблюдали очевидцы в Лиде

Фото из твиттер-аккаунта "Блiзкi космас"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-торнадо наблюдали очевидцы в Лиде. Снимки необычного явления опубликованы в твиттер-аккаунте о погоде "Блiзкi космас", сообщает БЕЛТА.

К счастью, обошлось без разрушительных последствий. Мощный восходящий поток не вращался, оставался статичным.

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