ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздничная иллюминация в Минске

Время работы подсветки - с 6 до 9 часов, а также с 17.20 до 23.00. Ночью же ее не будут выключать с 24 на 25 декабря, с 31 декабря на 1 января, с 6 на 7 января и с 13 на 14 января. Всю праздничную иллюминацию на основных проспектах и улицах будут включать только в предпраздничные и праздничные дни: 24, 25, 26, 30, 31 декабря и 1, 6, 7, 8, 13, 14 января.

Фото Максима Гучека.