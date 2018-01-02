ФОТОФАКТ: Суперлуние в Гродно

В первый день 2018 года жители Беларуси могли наблюдать суперлуние, случившееся в ночь на 2 января.

Суперлунием называется явление, при котором спутник Земли выглядит значительно больше, чем обычно. Это происходит из-за того, что полнолуние совпадает по времени с наибольшим приближением Луны к Земле. Причиной такого явления является эллиптическая форма орбиты Луны вокруг Земли.

Фото Леонида Щеглова.