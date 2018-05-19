ФОТОФАКТ: В Минске прошел велопробег "Дорогами Победы"

19 мая в Минске состоялся велопробег "Дорогами Победы", приуроченный к мероприятиям, проводимым в честь предстоящего 100-летия со Дня образования уголовного розыска органов внутренних дел Беларуси.
В мероприятии приняли участие руководство, сотрудники и ветераны уголовного розыска, учащиеся Специализированного лицея и курсанты Академии МВД – всего около 70 человек.
После возложения цветов к памятнику погибшим при исполнении служебного и воинского долга сотрудникам и военнослужащим МВД состоялся общий старт. Протяженность веломаршрута – 26 км. Финишной точкой был выбран мемориальный комплекс "Курган Славы".
Фото Рамиля Насибулина.
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