ФОТОФАКТ: В Минске прошел велопробег "Дорогами Победы"

19 мая в Минске состоялся велопробег "Дорогами Победы", приуроченный к мероприятиям, проводимым в честь предстоящего 100-летия со Дня образования уголовного розыска органов внутренних дел Беларуси.

В мероприятии приняли участие руководство, сотрудники и ветераны уголовного розыска, учащиеся Специализированного лицея и курсанты Академии МВД – всего около 70 человек.

После возложения цветов к памятнику погибшим при исполнении служебного и воинского долга сотрудникам и военнослужащим МВД состоялся общий старт. Протяженность веломаршрута – 26 км. Финишной точкой был выбран мемориальный комплекс "Курган Славы".

Фото Рамиля Насибулина.