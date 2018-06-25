Фотофиксация нарушений ПДД в полосе общественного транспорта заработает в Минске в течение двух лет

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотофиксация нарушений правил дорожного движения в полосе для маршрутных транспортных средств заработает в Минске в течение двух лет, сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы находимся в канве расширения контрольных функций и их перераспределения от сотрудника дорожно-патрульной службы на технические средства, фиксирующие нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме", - сказал он. Достаточно широко эта система работает в части фиксации превышения скоростных режимов. С апреля включились в работу автоматические фиксаторы нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. И дальнейший путь эволюции в этом направлении неизбежен.

"Таким образом, перечень нарушений, которые фиксируются в автоматическом режиме, будет расширяться", - добавил начальник ГАИ Минска.

"Что касается нарушений правил движения по полосе общественного транспорта, то это самая ближайшая перспектива вместе с фиксацией нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора, - отметил Вадим Гаркун. - Но в настоящее время для этого необходимо внесение изменений в наше законодательство, над чем также ведется соответствующая работа". По его словам, законодательная сторона с учетом всех необходимых согласований будет проработана в течение полутора-двух лет.

Для изучения технической части вопроса по инициативе Госавтоинспекции совместно с заинтересованными в прошлом году проведено тестирование технической аппаратуры на пр. Независимости на участке от ул. Ленина до ул. Я.Купалы. Это позволило оценить, какие технические средства наиболее оптимально выполняют возложенные на них функции. Также изучен вопрос, насколько актуально внедрение этой системы с точки зрения скорости запуска. "Сегодня мы представляем, каким техническим путем этот вопрос с учетом изменения законодательства может быть решен, - продолжил начальник ГАИ. - Для себя просчитываем и реально представляем, какой для этого потребуется человеческий ресурс с учетом того, что эффективность метода такого контроля значительно выше, чем это делает инспектор".

Вадим Гаркун рассказал, что в рамках тестовой фиксации была установлена интересная цифра для Минска: на упомянутом участке всего около 7% от движущегося потока решались нарушить требования знака и дорожной разметки в условиях нашей информационной работы. "Мы ожидали большую цифру на данном участке. Тем не менее, вывод однозначен: в перспективе мы к этому придем", - констатировал он.

В то же время начальник ГАИ Минска отметил, что введение фотофиксации нарушений ПДД в полосе для общественного транспорта "не жизненно важно". Проблема в Минске не обострилась до той степени, когда останавливается общественный транспорт или возникают иные проблемы по складывающемуся на сегодня трафику. "Но, понимая, что число транспорта и нагрузка на улицы города будут расти, мы от этого никуда не уйдем", - добавил Вадим Гаркун.

Как сообщалось, ГАИ Минска летом прошлого года запустила пилотный проект "Фотофиксация нарушений правил дорожного движения в полосе для маршрутных транспортных средств". Госавтоинспекция работала совместно с ГУ "Столичный транспорт и связь": специалисты подключались к камерам и фиксировали нарушителей на фото, после чего привлекали водителей к административной ответственности. Таким образом ГАИ изучала, сколько людей в целом совершают подобные правонарушения. Проект запущен и для проработки изменений в законодательство. Предполагается, что если машина будет препятствовать проезду общественного транспорта, то нарушение автоматически будет зафиксировано камерой и водитель получит извещение о штрафе.-0-

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