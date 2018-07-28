ФОТОРЕПОРТАЖ: Биг-мини-фестиваль уличного искусства проходит в Гродно

Зарубежные уличные театры, перфомансные постановки и инсталляции и 300 артистов различных жанров будут удивлять гродненцев 28 и 29 июля.

В этом году Биг-мини-фестиваль уличного искусства традиционно начался с яркого и шумного шествия всех участников фестиваля. 300 артистов различных жанров прошли от площади Ленина до молодежного центра "Гродно".

Возглавляли шествие ходулисты и уникальная школа карнавальной самбы и бразильских барабанов Raccoon Batucada.

После открытия фестиваля вдоль улицы Советской заработали более 10 творческих площадок. На главной улице города можно было увидеть танцоров, музыкантов, ходулистов, фокусников, актеров, живых статуй и др. артистов оригинальных жанров.

В 2018 году на БМФ состоятся перфомансные постановки уличных театров из Гродно, Минска, Гомеля, Гданьска и Санкт-Петербурга.

Организаторами фестиваля выступают Гродненский горисполком и агентство "Бибамус".

Фото Леонида Щеглова