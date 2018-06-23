ФОТОРЕПОРТАЖ: День города в Витебске

Витебчане празднуют 1044-ю годовщину города над Двиной. В День города для жителей и гостей Витебска запланированы различные мероприятия. На площади Тысячелетия стартовал конкурс воздушных змеев, мастер-классы, лекции и выступление музыкантов. Рядом развернулся исторический лагерь с интерактивной площадкой. В парке имени Фрунзе более 100 участников реконструируют Витебско-Оршанскую наступательную операцию 1944 года.
В Летнем амфитеатре начался праздничный концерт "Мой город - моя любовь!". После 23.00 на фронтальной стене ратуши покажут фильмы. Финальным аккордом праздника станет фейерверк и световое шоу.
Фото Александра Хитрова
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