ФОТОРЕПОРТАЖ: День города в Витебске

Витебчане празднуют 1044-ю годовщину города над Двиной. В День города для жителей и гостей Витебска запланированы различные мероприятия. На площади Тысячелетия стартовал конкурс воздушных змеев, мастер-классы, лекции и выступление музыкантов. Рядом развернулся исторический лагерь с интерактивной площадкой. В парке имени Фрунзе более 100 участников реконструируют Витебско-Оршанскую наступательную операцию 1944 года.

В Летнем амфитеатре начался праздничный концерт "Мой город - моя любовь!". После 23.00 на фронтальной стене ратуши покажут фильмы. Финальным аккордом праздника станет фейерверк и световое шоу.

Фото Александра Хитрова