ФОТОРЕПОРТАЖ: Древний челн подняли со дна Немана

Совместная экспедиция Института истории Национальной академии наук Беларуси и дайвинг-центра "Морской Пегас" завершила работу по подъему древнего челна со дна реки Неман.

Лодку-долбленку обнаружили местные жители возле деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области. Длина челна - около 8 м, ширина - 0,9 м, высота - более 60 см. Лодка была занесена песком на глубину примерно 35-30 см.

Группа подводной археологии Института истории НАН, водолазы дайвинг-центра "Морской Пегас" и участники джип-форума 4Х4 подняли лодку со дна. Для этого были использованы металлические рамные секции, которые обеспечили надежную фиксацию и предотвратили возможность поломки, а также баррельные бочки (играли роль поплавков регулируемой погружаемости).

Фото Леонида Щеглова