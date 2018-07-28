ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Большая бард-рыбалка" проходит в Быховском районе

Во время благотворительного марафона

Девятый фестиваль "Большая бард-рыбалка" стартовал 27 июля на Чигиринском водохранилище в поселке Грудичино Быховского района. Традиционно праздник удачного лова и отличного настроения будет состоять из различных творческих, оздоровительных, туристических и спортивных мероприятий и продлится до 29 июля.

"Большая бард-рыбалка" идет на рекорд: пойман сом более 40 кг Участник рыболовных соревнований продемонстрировал удивительный улов - сома, который потянул на 42,5 кг. По словам бессменного судьи соревнований Андрея Коврижкина, на данный момент это рекорд.

Организаторами выступают Могилевский облисполком, Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда" и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области.

Фото Олега Фойницкого

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк

Сергей Кулягин

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович (слева) во время благотворительного марафона

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович (справа) во время благотворительного марафона