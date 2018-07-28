ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Большая бард-рыбалка" проходит в Быховском районе

Девятый фестиваль "Большая бард-рыбалка" стартовал 27 июля на Чигиринском водохранилище в поселке Грудичино Быховского района. Традиционно праздник удачного лова и отличного настроения будет состоять из различных творческих, оздоровительных, туристических и спортивных мероприятий и продлится до 29 июля.
Организаторами выступают Могилевский облисполком, Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда" и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области.
Фото Олега Фойницкого
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