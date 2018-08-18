ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Ивьевский помидор" прошел в Ивье

Праздник "Ивьевский помидор" организован уже во второй раз. Ивье по праву считается помидорной столицей Гродненской области: ежегодно местные аграрии отправляют во все регионы Беларуси и в страны ближнего зарубежья свыше 4,5 тыс. т этих овощей.
Главным героем фестиваля стал ивьевский помидор. По прошлогодней традиции на центральной сцене праздника закатана первая банка томатов этого года.
Гостей угостили традиционным - длиной в 4 метра 25 см - помидорным бутербродом.
Впервые в этом году в программе праздника конкурс на самый большой помидор, выбор лучшего блюда из томатов и самого оригинального рецепта.
Организации и предприятия района представили оригинальные огородные чучела "Чудище в огородище". Кульминацией праздника стал запуск в небо воздушного помидора.
Организатор мероприятия - Ивьевский райисполком.
Фото Леонида Щеглова
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