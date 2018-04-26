ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мисс Весну" выбрали в Бресте

25 апреля в Бресте состоялся финальный этап городского конкурса красоты "Мисс Весна-2018".
Финал представлял собой открытое соревнование конкурсанток в виде театрализованного представления. Титул "Мисс Весна" получила учащаяся СШ №31 Бреста Елизавета Костылева.
Среди организаторов конкурса - Брестский городской комитет ОО "БРСМ".
На снимке: "Мисс Весна" Елизавета Костылева.
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