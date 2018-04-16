ФОТОРЕПОРТАЖ: Как выращивают саженцы ели

На базе Чемерянского лесничества Могилевского лесхоза работает единственная в области и одна из трех в республике линия по высадке семян хвойных пород закрытой корневой системой (в кассеты). Этод метод позволяет в дальнейшем уменьшить количество высаживаемых саженцев с 4000 до 2500 штук на гектар и увеличить приживаемость саженцев свыше 90%.

Фото Олега Фойницкого

Лесовод Полина Алякина

Лесовод Татьяна Семашко

Инженер лесосеменного хозяйства Ольга Артеменчук-Храмцова и лесовод Ольга Май