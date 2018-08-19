ФОТОРЕПОРТАЖ: Около тысячи участников собрал "Велосипедный шик" в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стильный велозаезд устроили сегодня в Минске по пр. Победителей в поддержку международного движения #CycleСhic ("Велосипедный шик"), передает корреспондент БЕЛТА.

Велопарад собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса "Веломисс-2018". Они проехали по кольцевому маршруту от ТРЦ Galleria Minsk до ТЦ "Замок" и обратно.

"Инфраструктура для велосипедистов в Минске развивается, все больше горожан выбирают этот вид транспорта. И сегодняшнее мероприятие призвано привлечь внимание к велодвижению", - отметила координатор проекта "Веломисс" Виктория Ефимова.

Старт колонне дали председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, восьмикратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская и эстрадный певец и композитор, победитель конкурса "Народный артист" в 2004 году, участник "Евровидения 2008" Руслан Алехно.

Сегодня у Дворца спорта организованы концертно-развлекательные площадки. Велолюбителям предложили украсить велосипеды элементами декора, поучаствовать в конкурсах.

Заезд "Велосипедный шик" ознаменовал начало конкурса "Веломисс-2018". Участниц ожидает большое количество ценных призов, в том числе велосипеды.

Конкурс "Веломисс-2018" и стильный заезд "Велосипедный шик" проводятся в рамках крупнейших международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе Europe Tour UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска".-0-

Фото Максима Гучека