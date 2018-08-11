ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный велофестиваль "Между Сожем и Днепром"

Международный велофестиваль "Между Сожем и Днепром" проходит в Гомельской области 11-12 августа.

Участниками фестиваля стали около 300 велолюбителей и экспертов из Беларуси, России, Украины. Подобное мероприятие проходит уже в третий раз. В этом году местом его проведения выбрана агроусадьба "Лошадиный остров" в деревне Грановка. Здесь созданы условия для совместного отдыха велосипедистов и членов их семей. Для гостей феста приготовили велосипедные экскурсии, рассказы от знаменитых велопутешественников, семейный и детский квесты. Предусмотрена интенсивная образовательная часть с велолекциями от опытных экспертов.

Фото Сергея Холодилина