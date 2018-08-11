ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный велофестиваль "Между Сожем и Днепром"

Международный велофестиваль "Между Сожем и Днепром" проходит в Гомельской области 11-12 августа.
Участниками фестиваля стали около 300 велолюбителей и экспертов из Беларуси, России, Украины. Подобное мероприятие проходит уже в третий раз. В этом году местом его проведения выбрана агроусадьба "Лошадиный остров" в деревне Грановка. Здесь созданы условия для совместного отдыха велосипедистов и членов их семей. Для гостей феста приготовили велосипедные экскурсии, рассказы от знаменитых велопутешественников, семейный и детский квесты. Предусмотрена интенсивная образовательная часть с велолекциями от опытных экспертов.
Фото Сергея Холодилина
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3538 BYN
|2.344 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.0557 BYN
|2.045 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0749 BYN
|3.055 BYN
|3.085 BYN