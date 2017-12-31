ФОТОРЕПОРТАЖ: Минчане готовятся отпраздновать Новый год

Минчане готовятся встретить Новый год. На улицах столицы - предновогоднее оживление. Продажи товаров в минских магазинах в предновогодние дни возрастают в 3-5 раз. Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома предложен более удобный для покупателей режим работы объектов торговли и общественного питания. В период 30-31 декабря покупателей приглашают практически все рынки в административных районах белорусской столицы. Кроме того, до 15 января открыты торговые ряды ярмарки "Калядны кiрмаш" у Дворца спорта и на Октябрьской площади.
Фото Оксаны Манчук.
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