ФОТОРЕПОРТАЖ: Минчане готовятся отпраздновать Новый год

Минчане готовятся встретить Новый год. На улицах столицы - предновогоднее оживление. Продажи товаров в минских магазинах в предновогодние дни возрастают в 3-5 раз. Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома предложен более удобный для покупателей режим работы объектов торговли и общественного питания. В период 30-31 декабря покупателей приглашают практически все рынки в административных районах белорусской столицы. Кроме того, до 15 января открыты торговые ряды ярмарки "Калядны кiрмаш" у Дворца спорта и на Октябрьской площади.

Фото Оксаны Манчук.