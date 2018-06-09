ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 70 экипажей приняли участие в юбилейном "Олдтаймер-ралли 2018"

9 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Фестиваль "Олдтаймер-ралли 2018" стартовал в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В ралли приняли участие 66 автомобилей из Беларуси и России. Многие автораритеты представлены в Беларуси в единственном экземпляре. Под восьмым номером за рулем Cadillac 1960-го года выпуска проехал председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Штурманское кресло заняла его супруга Юлия. "Я накануне уже успел испытать автомобиль, очень комфортная машина, несмотря на солидный возраст", - поделился впечатлениями Андрей Шорец.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец управляет автомобилем Сadillac

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец управляет автомобилем Сadillac

По маршруту движения участников автопробега на различных площадках города (Октябрьская площадь, стоянки около Национальной библиотеки и автовокзала "Восточный" по ул.Ванеева, 34) проходят конкурсы. Так, возле Дворца Республики экипажи представят свои авто в соответствующем историческом стиле, костюмах и традициях. Для семей с детьми здесь также предлагают различные игры. Например, ребята могут сразиться за приз в гонке на старинных педальных детских машинках. Поболеть за конкурсантов можно и на площадке перед Национальной библиотекой. "Основное в соревнованиях не скорость, а аккуратность, точность и тонкость расчета с соблюдением правил дорожного движения", - заметили организаторы.

Сегодня участники ралли проедут около 60 км по городу. 10 июня автомобили проследуют по улицам столицы за ее пределы - до агрогородка Сергеевичи Пуховичского района. В общей сложности во второй день соревнований протяженность маршрута составит около 220 км.

Победители определятся по итогам двух дней. Кроме гонки предусмотрены различные конкурсы, викторины, спортивные испытания. Будут выбраны "Мисс" и "Мистер", призы получат самые молодые и самые почтенные участники. В числе номинаций также "Легенды автопрома Америки", "Легенды советского автопрома", "Легенды автопрома Европы", "Самый элегантный экипаж" и др.

"Олдтаймер-ралли" проводится уже в десятый раз. Его организаторами выступают управление спорта и туризма Мингорисполкома и общественное объединение коллекционеров и реставраторов ретроавтомобилей "МашЫна Времени".-0-

Фото Максима Гучека