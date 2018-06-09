ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 70 экипажей приняли участие в юбилейном "Олдтаймер-ралли 2018"

9 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Фестиваль "Олдтаймер-ралли 2018" стартовал в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
В ралли приняли участие 66 автомобилей из Беларуси и России. Многие автораритеты представлены в Беларуси в единственном экземпляре. Под восьмым номером за рулем Cadillac 1960-го года выпуска проехал председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Штурманское кресло заняла его супруга Юлия. "Я накануне уже успел испытать автомобиль, очень комфортная машина, несмотря на солидный возраст", - поделился впечатлениями Андрей Шорец.
По маршруту движения участников автопробега на различных площадках города (Октябрьская площадь, стоянки около Национальной библиотеки и автовокзала "Восточный" по ул.Ванеева, 34) проходят конкурсы. Так, возле Дворца Республики экипажи представят свои авто в соответствующем историческом стиле, костюмах и традициях. Для семей с детьми здесь также предлагают различные игры. Например, ребята могут сразиться за приз в гонке на старинных педальных детских машинках. Поболеть за конкурсантов можно и на площадке перед Национальной библиотекой. "Основное в соревнованиях не скорость, а аккуратность, точность и тонкость расчета с соблюдением правил дорожного движения", - заметили организаторы.
Сегодня участники ралли проедут около 60 км по городу. 10 июня автомобили проследуют по улицам столицы за ее пределы - до агрогородка Сергеевичи Пуховичского района. В общей сложности во второй день соревнований протяженность маршрута составит около 220 км.
Победители определятся по итогам двух дней. Кроме гонки предусмотрены различные конкурсы, викторины, спортивные испытания. Будут выбраны "Мисс" и "Мистер", призы получат самые молодые и самые почтенные участники. В числе номинаций также "Легенды автопрома Америки", "Легенды советского автопрома", "Легенды автопрома Европы", "Самый элегантный экипаж" и др.
"Олдтаймер-ралли" проводится уже в десятый раз. Его организаторами выступают управление спорта и туризма Мингорисполкома и общественное объединение коллекционеров и реставраторов ретроавтомобилей "МашЫна Времени".-0-
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