ФОТОРЕПОРТАЖ: Останки 106 солдат Первой мировой войны перезахоронили в Поставском районе

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки 106 солдат Первой мировой войны перезахоронили 30 сентября в Поставском районе. На городском кладбище около деревни Макаровцы состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 106 солдат Русской императорской армии, погибших во время Первой мировой войны в 1916 году на территории района. Останки бойцов обнаружили во время поисковых работ в мае-июле 2018 года. Их проводил 52-й отдельный специализированный поисковой батальон Вооруженных Сил Беларуси.

Среди останков были найдены иконка, погоны, нательные крестики, монеты, гильзы от патронов. Внутри двух гильз находились бумажные вкладыши. По ним и удалось узнать имена некоторых бойцов. Сейчас ищут родственников погибших.

Организаторами мероприятия стали Поставский райисполком, районный краеведческий музей, волонтерское движение "Западный рубеж", историко-культурный комплекс "Линия Сталина", а также благотворительный культурно-исторический фонд памяти Первой мировой войны "Крокі" и Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры.-0-

Фото Александра Хитрова

Выступает председатель Поставского райисполкома Юрий Киселев