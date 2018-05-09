ФОТОРЕПОРТАЖ: Парусная регата, посвященная 73-й годовщине Победы, финишировала в Бресте

Парусная регата, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, финишировала 9 мая в Бресте. Свой путь регата начала из Пинска. В течение всего водного пути участники останавливались в городах боевой славы солдат Пинской флотилии, чтобы почтить их память. Маршрут протяженностью более 200 км длился шесть дней.
Фото Вадима Якубёнка
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