ФОТОРЕПОРТАЖ: Парусная регата, посвященная 73-й годовщине Победы, финишировала в Бресте

Парусная регата, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, финишировала 9 мая в Бресте. Свой путь регата начала из Пинска. В течение всего водного пути участники останавливались в городах боевой славы солдат Пинской флотилии, чтобы почтить их память. Маршрут протяженностью более 200 км длился шесть дней.

Фото Вадима Якубёнка