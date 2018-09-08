ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Фестиваль рушников на Будакошелевщине"

В деревне Гусевица Буда-Кошелевского района прошел районный фольклорный праздник-конкурс "Фестиваль рушников на Будакошелевщине". Участники состязались в номинациях "Обрядовое действие", "Лучший танец", "Лучшая песня". На празднике можно было увидеть рушники, характерные для этой местности Буда-Кошелевского района. Во время фестиваля состоялся мастер-класс по полному циклу обработки льна (от льнотресты до получения готового полотна на ткацком станке).
Фото Сергея Холодилина
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