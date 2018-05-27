ФОТОРЕПОРТАЖ: 100-летие пограничной службы празднуют в минском парке Горького

Празднование 100-летия пограничной службы проходит сегодня в минском парке Горького.

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню пограничника и 100-летию пограничной службы, началось в парке культуры и отдыха им. М.Горького в 12.00. В праздничной программе - показательные выступления специалистов-кинологов, плац-концерт роты почетного караула, демонстрация вооружения, наземной техники, пограничных катеров, реконструкция рыцарских боев и многое другое.

Фото Максима Гучека