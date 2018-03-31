ФОТОРЕПОРТАЖ: Тадеуш Кондрусевич освятил пасхальную пищу в костеле Святых Симеона и Елены

31 марта Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич освятил пасхальные блюда в костеле Святых Симеона и Елены в Минске.

В апреле христиане отмечают несколько религиозных праздников. На 1 апреля выпадает Вербное воскресенье у православных и Пасха у католиков. Согласно календарю православной конфессии Пасху будут праздновать 8 апреля, Радуницу - 17 апреля.