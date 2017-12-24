ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте зажгли главную городскую елку

23 декабря в Бресте состоялось торжественное открытие и зажжение главной новогодней елки города. Дедов Морозов и Снегурочек доставили на праздник на служебных автомобилях МЧС, милиции, "скорой помощи", а также на военном грузовике 38-й десантно-штурмовой бригады. В рамках торжества на площади Ленина прошел новогодний концерт творческих коллективов города.

Фото Екатерины Гараевой