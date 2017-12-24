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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте зажгли главную городскую елку

Регионы 24.12.2017 | 00:04
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23 декабря в Бресте состоялось торжественное открытие и зажжение главной новогодней елки города. Дедов Морозов и Снегурочек доставили на праздник на служебных автомобилях МЧС, милиции, "скорой помощи", а также на военном грузовике 38-й десантно-штурмовой бригады. В рамках торжества на площади Ленина прошел новогодний концерт творческих коллективов города.

Фото Екатерины Гараевой

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Теги
Брест, праздник, репортаж, фоторепортаж
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