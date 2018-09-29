ФОТОРЕПОРТАЖ: В Копыси открыли и освятили храм Преображения Господня

29 сентября, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торжественное открытие и освящение храма Преображения Господня состоялось сегодня в городском поселке Копысь Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.
В открытии храма Преображения Господня приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.
После того как Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси освятил храм, здесь состоялась праздничная божественная литургия. Владыка прочел проповедь прихожанам и поздравил всех с появлением новой церкви. Митрополит отметил важность храма для верующих, потому что в этом месте они встречаются с Богом, и пожелал, чтобы между людьми не было агрессии и ненависти.
"Сегодня праздник не только для Витебской епархии и поселка Копысь, а всего православного мира. Ведь еще на один источник живой воды, который будет обильно источать дары, стало больше. Хочется, чтобы каждый вошедший в этот храм ощущал благодать Святого духа. Всем желаю проводить свою жизнь так, чтобы она вдохновляла на добрые дела", - сказал Митрополит Минский и Заславский Павел.
Он поблагодарил строителей, спонсоров и всех, кто имел отношение к возведению церкви, за проделанную работу.
Церковь в Копыси возвели на месте старого храма за счет спонсорской помощи менее чем за год. Внешне новый храм напоминает предыдущий. По летописным памятникам известно, что православная церковь в поселке существовала с середины XVII века.-0-
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