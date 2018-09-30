ФОТОРЕПОРТАЖ: Историческая реконструкция боевых действий "Поставский рубеж"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около озера Задевское и деревни Дуки Поставского района 30 сентября прошла реконструкция боевых действий "Поставский рубеж" с участием белорусских и российских клубов военно-исторической реконструкции. Всего здесь было около 60 участников из Минска, Бреста, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Мероприятие прошло на участке укрепленной немецкой оборонительной линии, которую привели в порядок волонтеры. Зрители смогли познакомиться с бытом русских и немецких солдат, посмотреть их обмундирование и вооружение времен Первой мировой войны, а также сохранившиеся фортификации.

Организаторами мероприятий выступили Поставский райисполком, районный краеведческий музей, волонтерское движение "Западный рубеж", историко-культурный комплекс "Линия Сталина", а также благотворительный культурно-исторический фонд памяти Первой мировой войны "Крокі" и Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры.-0-

Фото Александра Хитрова