ФОТОРЕПОРТАЖ: Историческая реконструкция боевых действий "Поставский рубеж"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около озера Задевское и деревни Дуки Поставского района 30 сентября прошла реконструкция боевых действий "Поставский рубеж" с участием белорусских и российских клубов военно-исторической реконструкции. Всего здесь было около 60 участников из Минска, Бреста, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Мероприятие прошло на участке укрепленной немецкой оборонительной линии, которую привели в порядок волонтеры. Зрители смогли познакомиться с бытом русских и немецких солдат, посмотреть их обмундирование и вооружение времен Первой мировой войны, а также сохранившиеся фортификации.
Организаторами мероприятий выступили Поставский райисполком, районный краеведческий музей, волонтерское движение "Западный рубеж", историко-культурный комплекс "Линия Сталина", а также благотворительный культурно-исторический фонд памяти Первой мировой войны "Крокі" и Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры.-0-
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4537 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1121 BYN
|2.112 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2187 BYN
|3.205 BYN
|3.222 BYN