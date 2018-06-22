ФОТОРЕПОРТАЖ: В Россонах после реконструкции открыт мемориал жертвам фашисткой агрессии

22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в Россонах состоялось открытие после реконструкции мемориала жертвам фашисткой агрессии.

Мемориальный комплекс построен в 1965 году на месте захоронения более 2,5 тысяч советских воинов и партизан. Инициатором строительствавыступил П.М. Машеров. Здесь же захоронены и 8 членов Россонской подпольной группы, расстрелянных фашистами 16 сентября 1942 года, в числе которых и мать П.М. Машерова – Дарья Петровна.

Мемориальный комплекс занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель областного совета депутатов Владимир Терентьев и другие официальные лица.

Мемориалы играют особую роль в патриотическом воспитании молодежи - Шерстнев По словам Николая Шерстнева, на территории Витебской области находится более 1,3 тыс. воинских захоронений. В Россонском районе немало памятных мест, которые свидетельствуют о героической борьбе за родную землю.

Участник Великой Отечественной войны Константин Полевечко и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Блокадник Ленинграда Виктор Такленок

Фото Александра Хитрова