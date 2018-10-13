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Культурно-оздоровительный центр в Лиозно полностью сдан в эксплуатацию

Регионы 13.10.2018 | 15:30

13 октября, Лиозно /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозно состоялось открытие второй очереди культурно-оздоровительного центра во время торжеств, посвященных 75-летию освобождения Лиозненского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии принял участие председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он поздравил земляков с долгожданным событием, пожелал здоровья и спортивных успехов всем, кто будет посещать центр.

"Благодаря совместным усилиям республиканских органов госуправления, Витебской области и Лиозненского района в Год малой родины ввели такой значимый объект для Лиозно. Если бы это осуществлялось в одиночку, то, наверное, было бы невозможным. Особые слова благодарности строителям за их работу, они создали жемчужину для жителей района", - отметил Владимир Андрейченко.

Первую очередь культурно-оздоровительного центра сдали два года назад к 73-й годовщине освобождения региона. Тогда в здании разместились районные библиотека и дом ремесел, помещения для занятий настольным теннисом и фитнесом. В новой части здания будут работать бассейн с тремя дорожками, тренажерный и спортивный залы. Финансировались строительные работы за счет районного бюджета. Подрядчиком выступило госпредприятие "Витебскоблсельстрой".

Глава Витебской области Николай Шерстнев выразил надежду, что объект станет востребованным не только у молодежи, но и у взрослых и пожилых людей. "Очень важно чтобы центр не пустовал. Если он будет переполнен, то мы подумаем, что еще к нему пристроить", - сказал председатель облисполкома.

В настоящее время в новом здании центра проходят тренировки по мини-футболу, баскетболу и волейболу. После появления бассейна в Лиозно будут развивать плавание. Появится и секция по новому виду спорта для райцентра - спортивной акробатике, группу уже набирают. Все желающие смогут посещать занятия по лечебно-физической культуре и общефизической подготовке.

Сегодня в Лиозно проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Лиозненского района. В местном райисполкоме состоялся прием участников Великой Отечественной войны, жительницы блокадного Ленинграда и тех, кто помог реконструировать мемориальный комплекс "Адаменская горка", который сегодня торжественно открыли. На протяжении дня в райцентре будут работать выставки, подворья, площадки с развлечениями. Вечером для гостей и жителей Лиозно пройдет праздничный концерт и салют.-0-

Мемориальный комплекс после реконструкции открыли в ЛиозноМемориальный комплекс после реконструкции открыли в Лиозно
"Лиозненский район стал первым освобожденным регионом Витебской области от немецко-фашистских захватчиков", - отметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Фото Александра Хитрова

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Теги
Андрейченко, Витебская область, здоровье, Лиозно, спортивные сооружения, церемония, Шерстнев
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