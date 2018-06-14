ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег людей с веснушками состоялся в Минске

14 июня в Минске впервые в Беларуси состоялся "Забег с веснушками". Необычное спортивное мероприятие прошло в рамках подготовки к благотворительной кампании #velcombegom: SunRun Challenge, которая в этом году посвящена помощи "солнечным" детям. Условия участия в забеге простые: рыжие волосы, веснушки, хорошее настроение и желание помочь.

Проект #velcombegom - благотворительная спортивная инициатива, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги в различном формате проводятся ежегодно начиная с 2015 года. Социальная инициатива ставит целью помочь детям и повысить интерес к бегу и здоровому образу жизни среди населения.

Фото Геннадия Жинкова