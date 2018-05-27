ФОТОРЕПОРТАЖ: Жители деревни Хмелево отпраздновали "Хмелевские Семухи"

Жители деревни Хмелево Жабинковского района 27 мая отпраздновали "Хмелевские Семухи".

Праздник "Семухи" - Троицы - основан на старинном народном аутентичном полесском обряде "вождения куста", роль которого исполняет успешная местная девушка. Ее выбирают всей деревней и наряжают в "зелень" - украшают аиром, березовыми и кленовыми листьями. В сопровождении артистов "куст" водят по дворам. С разрешения хозяев на подворье артисты поют и танцуют, после чего радушные хозяева угощают гостей. В обряде принимали участие фольклорный коллектив "Богуславка" (д. Залузье), народное любительское объединение "Жывіца" (г. Лунінец), фольклорный коллектив "Хорошухі" (д. Дятловичи), образцовый фольклорный коллектив "Дароносица", народный театр юмора, игры и песни "Хмелевские волоцуги".

Фото Вадима Якубенка.