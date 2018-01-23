ФОТОРЕПОРТАЖ: Зима в Налибокской пуще

Налибокская пуща - один из крупнейших лесных массивов Восточной Европы. Республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" расположен на территории Воложинского и Ивьевского районов. Здесь обитает черный аист и зимородок, рысь и западноевропейская норка, олени, косули, медведи и зубры. В заказнике насчитывается около восьмидесяти зубров.

Фото Оксаны Манчук

Зубры в Налибокской пуще

Зубры в Налибокской пуще

Дуб

Река Ислочь

Лес в Налибокской пуще

Дуб