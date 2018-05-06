ФПБ подарила Наровле многофункциональную спортивную площадку

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси подарила жителям Наровли (Гомельская область) многофункциональную спортивную площадку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Строительство объекта стало продолжением проекта по созданию зоны активного отдыха для наровлян. Силами ФПБ в 2017 году на городской набережной была возведена современная детская игровая площадка.

"Ежегодно на протяжении 12 лет мы приезжаем в город и вместе с жителями радуемся тем успехам, которых он достигает. С каждым годом город и район становятся все лучше, что является результатом общих усилий и общей работы. Эту площадку мы также построили вместе", - сказал председатель ФПБ Михаил Орда, который принял участие в открытии нового объекта. Конечно, государство вкладывает средства и поддерживает этот район, как и другие, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, но без активного участия во всех делах самих жителей района ничего бы не получилось, подчеркнул он.

Важным подарком для жителей города стала и масштабная народно-патриотическая акция "Мы - вместе!", стартовавшая здесь 5 мая под девизом "С большой любовью к малой Родине". Во время акции на главной площади районного центра ФПБ, представители местной власти чествовали лучших профессионалов различных отраслей, трудовые династии и молодых специалистов.

Обращаясь к жителям города, председатель ФПБ отметил важность вклада каждого в общее дело. "Мы видим молодежь, которая вопреки моде не уехала, а осталась в родных краях. Мы видим людей, которые создают свое дело, вкладывают в его развитие огромные силы, настоящих профессионалов, способных решать самые сложные задачи, - сказал Михаил Орда. - Совместными усилиями удается сделать жизнь лучше".-0-