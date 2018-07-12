Фрагменты самолета Ил-4 с останками летчика подняли из болота в хозяйстве "Выгоновское"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрагменты бомбардировщика Ил-4 с останками погибшего летчика подняли из болота в лесоохотничьем хозяйстве "Выгоновское", сообщили БЕЛТА в администрации Национального парка "Беловежская пуща".

Фрагменты военного бомбардировщика ДБ-3Ф (Ил-4) подняли силами историко-патриотическо-технического отряда "Авиапоиск-Брест", 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны при активной поддержке нацпарка "Беловежская пуща". Подготовка к этому шла три года. Самым трудным было добраться к месту падения, провести разведку, обустроить подходы в непроходимых Выгонощанских болотах.

Местные жители помнят о крушении нескольких советских и немецких самолетов в самые сложные для советской военной авиации первые дни Великой Отечественной войны. По их данным и работали поисковики, ныряя в мутное и опасное болото, доставая с трехметровой глубины фрагменты самолета и останки человека.

По хорошо сохранившимся номерам на двигателе определен состав экипажа военного бомбардировщика и частично восстановлена история самолета. Материалы, полученные из Подольского архива России, свидетельствуют, что самолет был новым. Несмотря на это, часть деталей двигателя уже заменена. Вероятно, повреждения были получены во время первого боевого вылета в первые часы войны. Бомбардировщик был поврежден в бою, и на него установили два новых поршня с другими номерами. Следующий боевой вылет был последним для бомбардировщика. По архивным данным, из трех членов экипажа дальнего бомбардировщика, вылетевшего 24 июня из Смоленской области бомбить наступающие на восток силы немецкой армии, из полета не вернулся сержант 212-го дальнего бомбардировочного полка стрелок-радист Вовк Карп Платонович, 1919 года рождения, уроженец Полтавской области Украины. Его останки и были подняты из болота. Другие члены экипажа трехместного бомбардировщика смогли выбраться из подбитого самолета и благополучно вернуться к своим.

Останки погибшего летчика переданы в Телеханский сельский совет и будут перезахоронены с воинскими почестями в братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Белорусские, украинские и российские поисковики продолжают поиск возможных родственников летчика.

Согласно опросу местного населения на территории лесоохотничьего хозяйства "Выгоновское", принадлежащего "Беловежской пуще", может находиться еще около пяти самолетов, имеющих схожую военную историю. Поисковики планируют поднять на поверхность все найденные боевые машины.-0-